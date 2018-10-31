Изнасилование 12-летней девочки: педофилу вынесли приговор

На днях суд вынес приговор 56-летнему жителю Обнинска. Его признали виновным в изнасиловании 12-летней девочки и насильственных действиях сексуального характера.
Преступления мужчина совершил 29 мая этого года.
- Днём после распития спиртного он вышел во двор своего дома, увидел там 12-летнюю девочку, затащил ребенка к себе домой и совершил изнасилование и насильственные действия сексуального характера, - рассказали 31 октября в калужском региональном управлении Следственного комитета.
Девочка рассказала всё родителям и те обратились в правоохранительные органы. Преступника задержали на месте.
Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы. После этого он ещё 1,5 года будет ограничен в свободе. Кроме того, педофил обязан компенсировать потерпевшей причиненный моральный ущерб. Отметим, что приговор пока не вступил в законную силу.
Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
Грабитель-неудачник ударил полицейского 31.10.2018 16:17
Ссора в палате закончилась убийством 31.10.2018 15:57
Тело молодой матери нашли в ванне 25.10.2018 21:23
Огненное задержание: москвич фаером покалечил полицейских 24.10.2018 11:04
Оскорблённый мужчина до смерти забил подругу и свидетеля 22.10.2018 13:08
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: