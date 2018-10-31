Изнасилование 12-летней девочки: педофилу вынесли приговор

На днях суд вынес приговор 56-летнему жителю Обнинска. Его признали виновным в изнасиловании 12-летней девочки и насильственных действиях сексуального характера.

Преступления мужчина совершил 29 мая этого года.

- Днём после распития спиртного он вышел во двор своего дома, увидел там 12-летнюю девочку, затащил ребенка к себе домой и совершил изнасилование и насильственные действия сексуального характера, - рассказали 31 октября в калужском региональном управлении Следственного комитета.

Девочка рассказала всё родителям и те обратились в правоохранительные органы. Преступника задержали на месте.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы. После этого он ещё 1,5 года будет ограничен в свободе. Кроме того, педофил обязан компенсировать потерпевшей причиненный моральный ущерб. Отметим, что приговор пока не вступил в законную силу.

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