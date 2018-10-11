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Разбойники связали охранников и вынесли меди на 3,5 миллиона

11.10.2018 12:06 2 996 Дмитрий Ивьев
Разбойники связали охранников и вынесли меди на 3,5 миллиона

Прокуратура Боровского района на днях направила в суд уголовное дело 35-летнего гражданина Таджикистана. Как считает следствие, он вместе с подельниками напал на охранников предприятия и украл катушки с медным кабелем.

Преступление произошло в апреле 2018 года.

- Обвиняемый в составе группы лиц прибыл на территорию предприятия, где незаконно проник в вагончик, в котором находились двое охранников, - рассказали в четверг, 11 октября, в прокуратуре Калужской области. – Охранникам угрожали ножом и пистолетом, избили их, а потом связали.

Похищенную медь оценили в 3,5 миллиона рублей. Обвиняемому грозит до 15 лет колонии.

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Тэги: криминал
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