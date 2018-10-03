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Прокуратура рассказала, сколько в неделю зарабатывал наркоторговец

03.10.2018 11:01 2 685 Дмитрий Ивьев
Прокуратура рассказала, сколько в неделю зарабатывал наркоторговец

На днях в Калуге суд вынес приговор 25-летнему мужчине, которого обвиняли в торговле наркотиками.

- Установлено, что осужденный вступил в организованную преступную группу в феврале 2018 года, - рассказали 3 октября в прокуратуре Калужской области.

От своего руководителя он получил в Московской области наркотики, привёз их в наш город, арендовал офис и фасовал там отраву на более мелкие партии. После этого мужчина прятал наркотики в тайники на территории города и сообщал об этих местах организатору группы.

По информации прокуратуры, за свою деятельность наркоторговец получал 40 000 рублей в неделю.

На судебном заседании свою вину калужанин признал полностью. Ближайшие девять лет он должен провести в колонии строгого режима. Но приговор пока не вступил в законною силу.

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Тэги: криминал
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