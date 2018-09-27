За 5 тысяч калужанке грозит 5 лет

В Калуге 26-летняя сотрудница одного из сетевых магазинов решила прикарманить деньги своей коллеги, пока та убиралась в торговом зале. Пропажа 5-тысячной купюры обнаружилась лишь в конце смены, когда потерпевшая начала собираться домой, сообщили в четверг, 27 сентября, в областном УМВД.
Прибывшие полицейские установили и задержали незадачливую воровку, которая так и не успела потратить похищенные деньги. В результате крупную банкноту вернули владелице, а подозреваемая ждет суда под подпиской о невыезде. За кражу ей грозит до 5 лет лишения свободы.
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