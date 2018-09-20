Пытаясь развлечь падчеридцу порнушкой, мачеха попала под статью

В четверг, 20 сентября, следственный комитет сообщил об окончании расследования уголовного дела, возбуждённого на 33-летнюю жительницу Калуги.

Она обвиняется в развратных действиях и распространении порнографии. Как выяснилось, женщина через соцсеть «ВКонтакте» послала своей 15-летней падчерице порноролик. А родная мать, увидев его во время просмотра переписки своей дочери, сообщила об этом полиции.

- Обвиняемая сообщила, что состоит в хороших отношениях с дочерью своего супруга, а узнав, что у ребенка плохое настроение, решила развеселить девочку «забавным» видео, - говорят в следственном комитете.

Дело направлено в суд. Мачехе, развеселившей падчерицу клубничкой, грозит наказание по статьям 135 и 242 УК РФ – совершение развратных действий и распространение порнографических материалов. Правда, по каким частям, следствие не уточняет.