Пытаясь развлечь падчеридцу порнушкой, мачеха попала под статью

В четверг, 20 сентября, следственный комитет сообщил об окончании расследования уголовного дела, возбуждённого на 33-летнюю жительницу Калуги.
Она обвиняется в развратных действиях и распространении порнографии. Как выяснилось, женщина через соцсеть «ВКонтакте» послала своей 15-летней падчерице порноролик. А родная мать, увидев его во время просмотра переписки своей дочери, сообщила об этом полиции.
- Обвиняемая сообщила, что состоит в хороших отношениях с дочерью своего супруга, а узнав, что у ребенка плохое настроение, решила развеселить девочку «забавным» видео, - говорят в следственном комитете.
Дело направлено в суд. Мачехе, развеселившей падчерицу клубничкой, грозит наказание по статьям 135 и 242 УК РФ – совершение развратных действий и распространение порнографических материалов. Правда, по каким частям, следствие не уточняет.
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