В пятницу, 20 ноября, Следственный комитет сообщил о задержании заместителя главного врача одной из клиник.

По версии следствия, в прошлом году он давал взятки заместителю руководителя Фонда обязательного медицинского страхования, чтобы согласовать дополнительный объем услуг по ОМС.

Мужчину задержали на рабочем месте.

Ранее упомянутого заместителю руководителя Фонда обязательного медицинского страхования уже арестовали за подобное преступление. Тогда назывался и размер взятки – 210 тысяч рублей от представителя клиники.

Расследование продолжается.