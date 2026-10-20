Обнинск
+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал СК опроверг информацию, что убивший мужчину в Калуге подросток был мигрантом
Новость дня Криминал

СК опроверг информацию, что убивший мужчину в Калуге подросток был мигрантом

Дмитрий Ивьев
20.10, 14:18
1 2229
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Во вторник, 20 октября, в некоторых федеральных СМИ написали, что 15-летний парень, которого подозревают в убийстве 46-летнего мужчины на улице Кирова, был мигрантом.

Однако Управление Следственного комитета по Калужской области опровергло эти слухи.

Там пояснили, что подозреваемый – местный житель. Паспорт у него российский, учится в местном колледже. Также известно, что он занимался единоборствами.

Напомним, конфликт произошел в центре города. По предварительным данным, 15-летний подросток ударил 46-летнего мужчину на тротуаре. Тот упал и ударился головой. Спустя некоторое время пострадавший умер в больнице.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
24 оценили
0%
4%
0%
4%
4%
87%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ii9EbmVpUDZyNUFnak1EaUpZM1hzMnc9PSIsInZhbHVlIjoiRlpvdXB0M2FxREIxT2o2Vk10T1hhQjN5bTlnUVRpbFB6QkR0TER4OEliZGxINi9IVmVnY3JYQmlhUTNySEVCNFFMTVNUOXFTVlhDSWpBeERBV0JqemZYalMrNzhTcndZcms5cWd6UjUyZXJPSENoUS9jbCtxWktsWWR4aTNDTVRDK1hzN04xeWU1TVFhS0ZadHlNVnFTSnNkdk9MUTZjZDBmUldQVm9ScloyQmQ2cG1OV0F2S1gzUy9iMFVZbWF1TURrRE82WmJMb1N5NXlkRlIzTmdIWUxobmkvN29BWkVzT0xtVVlvNlh5dXdTb1RmSlR2YThySHBKRzVSR3JxcDZhWlVwQ0FueFVxRUl5cDRNZ0ZYeGVjMWp5Z1c3KzNFZmtxMGlGN2VYMVFyaTdadWpNVW82cFNWOWVlVllsd1NBRklGR0Y4d2dpVnlHcXNtL21XYkxCQnBJR3VMZjJvOE5QM1dGQ3oxeWNMbkxueDkzSGo1R0I2cERBc2VzQkI4Y3NoMkFuazExbjlpZHBFUmRrQmoxaUJkVDdJVDJ0bXAwSlQ1aXlEY005S1Ixc0t4VUVML3J2ZGx0aXRwUk5ZRiIsIm1hYyI6IjBiYTg5Zjc0M2JlM2RhNTIzMTEwNjQzMzdlNzlhMWNiNmVkZDFkYmRmYTc4MGE0ZThkYzUzMjQwMDIyOGQ2ZWEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IktRWG04TE1sUDZ2OGtIMHE3NlphR1E9PSIsInZhbHVlIjoiajBOOGFPcTFweVp0TFlTckNUVHB4UTdqOEZXb2lMRzh0N3l1YVJVMUpwVDVEZDNCSmtwQUJRNC8rbjNjbVhRYmVCaTJEcVFVdGZBMjBUMFFzcWkvRG9ZVTJQTXZ6bTFqWmlqU0RMcWNmOG1ZWS82Q1RiaHp4L2pHVjNqSDZhdmV0Q1djNTFybEdra0xXSGpEbWd0dWNLWG9jYXpiVnBiOFAwek1LalBDNVpPQW9NV21kdk1jVFc4Snk4ckdQbDBPZU5udXZnU1B6R1JQTWZWaXJ3VnkxTytBdWE0N2V2QnlIcnU3N1RRdjlFZURSUWtHYWI0d0liTXpLTzBxenl2YURLbEk2RHI4YktNSUpQaGMxMTNDeXJqckE4bXliYWtBVGhCT1lWeWNnM3lnMXdTUjB2czlqd0Y2ZFBCRVovanBtT3JGc0N0aHRHc1JYcUNTc25pSGRlYVBHZkRDZFNPWkRyL0Q1UURnOEZMRFluRUUxeCtnd05PTEdmY1paUVFLeE1iY0d1dko5TVliTGtLQThOc1E1MXNxQ0p1UjArNVY5YXB5dk55cG5nVm9XendTWitNMzdPei92bnFacmlNYmlxNC8zWDI4L2ZwRFExaDRlbnh6RFFlcUJpNlgzdWRGSS9EcTdFQ21MWHpIekx0ZlFzWjBodFk1SnVFRTdGSDVJMGVlcnhPQzVJQmhEUlUrV0RCeDgrQUsxOFk4QUFUMGN0b2Z2TWh6MGx3RlJiTmNFbjlpWnRXWHNtRXR5Q1h2T2dpM3VwaDB2cEVScm5XMmlxNEVNcHlYeEcyU1A0S2NXYzVRd1VCVFNUenBreWVJeXdxdk5SV3RoZ1A3RkJYQyIsIm1hYyI6IjFhMThlNjA5MjZiMTdiYTBmZWM3ZWJmZDE5YTU5MTc5YWY0MjZjZGM0YmZjNGNkYWNmOTMxYmNiZjMyNjQ5MTAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+