СК опроверг информацию, что убивший мужчину в Калуге подросток был мигрантом
Во вторник, 20 октября, в некоторых федеральных СМИ написали, что 15-летний парень, которого подозревают в убийстве 46-летнего мужчины на улице Кирова, был мигрантом.
Однако Управление Следственного комитета по Калужской области опровергло эти слухи.
Там пояснили, что подозреваемый – местный житель. Паспорт у него российский, учится в местном колледже. Также известно, что он занимался единоборствами.
Напомним, конфликт произошел в центре города. По предварительным данным, 15-летний подросток ударил 46-летнего мужчину на тротуаре. Тот упал и ударился головой. Спустя некоторое время пострадавший умер в больнице.
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