СК опроверг информацию, что убивший мужчину в Калуге подросток был мигрантом

Во вторник, 20 октября, в некоторых федеральных СМИ написали, что 15-летний парень, которого подозревают в убийстве 46-летнего мужчины на улице Кирова, был мигрантом.

Однако Управление Следственного комитета по Калужской области опровергло эти слухи.

Там пояснили, что подозреваемый – местный житель. Паспорт у него российский, учится в местном колледже. Также известно, что он занимался единоборствами.

Напомним, конфликт произошел в центре города. По предварительным данным, 15-летний подросток ударил 46-летнего мужчину на тротуаре. Тот упал и ударился головой. Спустя некоторое время пострадавший умер в больнице.