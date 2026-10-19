В Калуге подросток до смерти избил 46-летнего мужчину
Инцидент произошел на тротуаре на улице Кирова 3 октября. Сейчас школьнику предъявлено обвинение, сообщили в понедельник в Управлении Следственного комитета по Калужской области.
Подростку 15 лет.
- Используя малозначительный повод, подросток подверг потерпевшего избиению, причинив тяжкий вред здоровью, - заявили в СК. - Пострадавший был доставлен в больницу, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, 12 октября скончался.
Уголовная статья предполагает до 15 лет лишения свободы. Ведется следствие.
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