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Новость дня Криминал

В Калуге подросток до смерти избил 46-летнего мужчину

Дмитрий Ивьев
19.10, 09:05
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Инцидент произошел на тротуаре на улице Кирова 3 октября. Сейчас школьнику предъявлено обвинение, сообщили в понедельник в Управлении Следственного комитета по Калужской области.

Подростку 15 лет.

- Используя малозначительный повод, подросток подверг потерпевшего избиению, причинив тяжкий вред здоровью, - заявили в СК. - Пострадавший был доставлен в больницу, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, 12 октября скончался.

Уголовная статья предполагает до 15 лет лишения свободы. Ведется следствие.

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