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Новость дня Криминал

Бастрыкин заинтересовался случаем в Калуге, где подросток убил мужчину на улице

Дмитрий Ивьев
20.10, 09:21
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Как мы уже рассказывали, трагедия случилась 3 октября на улице Кирова.

15‑летний парень поссорился с 46‑летним мужчиной и избил его. Пострадавшего увезли в больницу, но спустя несколько дней он умер от полученных травм.

Подростку предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти потерпевшего. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от руководителя калужского управления СК подробный доклад о том, как идёт расследование и что уже удалось выяснить.

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