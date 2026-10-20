Бастрыкин заинтересовался случаем в Калуге, где подросток убил мужчину на улице

Как мы уже рассказывали, трагедия случилась 3 октября на улице Кирова.

15‑летний парень поссорился с 46‑летним мужчиной и избил его. Пострадавшего увезли в больницу, но спустя несколько дней он умер от полученных травм.

Подростку предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти потерпевшего. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от руководителя калужского управления СК подробный доклад о том, как идёт расследование и что уже удалось выяснить.