В Калуге мужчина, которого подозревают в убийстве спортсмена, попал под новую статью
Его считают причастным к отмыванию крупной суммы денег, сообщили 12 октября в Управлении Следственного комитета по Калужской области.
По данным следствия, в 2025 году 54-летний подозреваемый запугал калужского предпринимателя и вынудил отдать 6 миллионов рублей. Он угрожал расправой ему и его близким. Чтобы скрыть происхождение денег, мужчина купил дорогую машину. Сейчас он находится под стражей.
Оба уголовных дела — об убийстве и об отмывании денег — объединили в одно. Следователи продолжают разбираться в деталях и собирать доказательства.
Напомним, чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева застрелили в мае.
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