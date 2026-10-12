В Калуге мужчина, которого подозревают в убийстве спортсмена, попал под новую статью

Его считают причастным к отмыванию крупной суммы денег, сообщили 12 октября в Управлении Следственного комитета по Калужской области.

По данным следствия, в 2025 году 54-летний подозреваемый запугал калужского предпринимателя и вынудил отдать 6 миллионов рублей. Он угрожал расправой ему и его близким. Чтобы скрыть происхождение денег, мужчина купил дорогую машину. Сейчас он находится под стражей.

Оба уголовных дела — об убийстве и об отмывании денег — объединили в одно. Следователи продолжают разбираться в деталях и собирать доказательства.

Напомним, чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева застрелили в мае.