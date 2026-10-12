Обнинск
+16...+17 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калуге мужчина, которого подозревают в убийстве спортсмена, попал под новую статью
Криминал

В Калуге мужчина, которого подозревают в убийстве спортсмена, попал под новую статью

Дмитрий Ивьев
12.10, 09:33
0 871
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Его считают причастным к отмыванию крупной суммы денег, сообщили 12 октября в Управлении Следственного комитета по Калужской области.

По данным следствия, в 2025 году 54-летний подозреваемый запугал калужского предпринимателя и вынудил отдать 6 миллионов рублей. Он угрожал расправой ему и его близким. Чтобы скрыть происхождение денег, мужчина купил дорогую машину. Сейчас он находится под стражей.

Оба уголовных дела — об убийстве и об отмывании денег — объединили в одно. Следователи продолжают разбираться в деталях и собирать доказательства.

Напомним, чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева застрелили в мае.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
5 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik9jT1BDbzRYNnV3NFVyYXZEN2FFcHc9PSIsInZhbHVlIjoiajNKS3lGZVJUcldvSjh6SS9Ld2M4L3ZwZlU2MFBlK2JCQlEwS2ZORXhMc2o5N3UyK2RUMGVXdG9LamlYdFhWWGhKcHFucTRsZnU3dnkyZ3Z3cnkyc0tuTVhVZjN6U3c5dzFGMlg1K0ZVcWxXYTZYZHdVVFovdmZlcmorTDgxRndWNDNNMUxNR0RYSXVFSHhOREpuQy9saEhMRmVOMG8zeDRrRkZHcUpZNHdTQ1p3enQ3UElWRTVnRzBCc29oTFU4RTViaG5KN2hsTXN5VWc3Q0dMYUl5a0V1NWdHdXJxRnVhaTh3TkdnenlpSXpPcGo5cmdZSmtDaElhdzhZOW5nL2dLelVMY1dvV0VMa21aR3JGcTYxUGRTYlo5dHVKYkQySjdqODJBc1o4YTM2dzFmclh0T1dBOCtCTW9xY1lSTjE2SUI4QnNTbkZyRTZXbmtuR3loU3BKS3p6eGFWYm1tVUcza2plNE42aGg1dXVMRTBPV2pMN3VxbDdYR0NEZ2Q3Q3A3eWZUbC92cGtYeEpNMEl0bVhKREoyNnYvUnRoTUh2QS9hK0daSWxvRDlueVBseFB1QW9lUkNBUFI2dFduVCIsIm1hYyI6ImY1MzNlZTgyOWI4NWJiYmU0NzYyOTQ5ODcyYTQ1ODg1NjVhNTk2YjE2MjA1ZTg1NDZkNWEwMTQ4OTkxYjAyMTkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlY0RzBQV0UxN0dUOWFFdWFtRWZFVGc9PSIsInZhbHVlIjoiYmlhRmNIbStONHl0TzQvdmlDK1pDOXdleE9IVnBHOU1wSzY5TXNkNHVxdVN0RGFPUlBxVnVGTGNnTEtva1NIdEZMQ2dPY1o2dGtMSjJzcm9oMnAwNEJsWmxDL0FGQW96K2pYa3lKY2xFTkJXMXdrU084YUU5c0lab0I4UmJOZzVuOUYvbFU3NnM0V3FBRU9rd0lJU3JHaWxNVDlPby8vQ0paQXhhRlR2bGdkTDh2RDc4dk1IUTlEUWJTSW5nSnk4Qk8wWTJNUG52ZkZDYm8xUXpCMzhjUWdVS2ZjMDVqNkRLVmk5YUFyYUFzYzR0cGhaL3k2M1NIRFo2UlFXUHNkdkV4Q1RUK0FwK1UyTGdmTDVwSTNNdS8zRlVPUmFzZzIzT2E1YWV0WDNrZnorYUNYTWF5bkNMS0p5ckdTb0JjWkhRd0RRSi95UE5IZ0RQMnRNcXJRWXhSRGVVaUxRVFAwTDdlS2RVNzBkQ1hKSTIrS2lrVWZIcS9BeENwS0RTRVBvY29OS2JEdUlHVnkvUFRpelFwV2JCMUlnaytSUFVETFZjMXhTUENxNDZPZEtqOHFvdUp1cXNWdHNxeFZ6SVdZdGJ6RWVNeUxnaG0vamtaSHhvQzFlYTNXdk9SQytTcVM3bHRvMW1udEVEN2IwK3JVTTgzOU8zWlZocnlVN2tuem95Vmc3Q05Kb2o4RGUyLzdEMDN2eTJkWTVPSWVBN0NKOU1FK2Mxa2ttVStEd29rMFlXNmtNZ1J2ZTYrNklUblNNOGM5a0dFdHRXMlBRK1BId0RVeld2eVFwNEJCQUJhL0tCVFhJdEFWRG5aaGdKb0R3YlQvRVFRTTl3RE9vcThzdiIsIm1hYyI6IjNiMjgzMGNlYTJmNWJiMDJlMGNkMmZjZDMzNzg1ZDliMzA4MDVjZDY4ZTdmYmVmMDE1N2ZkZmIyMDRmZGVjMTIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+