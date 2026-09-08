В Тарусе мужчина попытался дать взятку инспектору ГАИ и получил штраф
В мае 59-летний житель Тарусы оказался в патрульной машине: он не захотел проходить медосвидетельствование на опьянение.
Чтобы избежать наказания, мужчина предложил инспектору 5 тысяч рублей. Но сотрудник не взял деньги и сообщил о попытке подкупа в полицию.
Суд признал мужчину виновным в покушении на мелкое взяточничество. Теперь ему придётся заплатить штраф — 70 тысяч рублей. А те 5 тысяч, которые он пытался дать в качестве взятки, конфисковали в доход государства, рассказали 8 сентября в прокуратуре.
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