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Криминал

Калужанка отдала мошенникам более трёх миллионов рублей

Дмитрий Ивьев
08.09, 11:03
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Пенсионерка из Калуги поверила аферистам и потеряла крупные сбережения. Всё началось с сообщения в мессенджере — женщина подумала, что пишет её приятель. Тот предупредил, что с ней скоро свяжутся правоохранители, рассказали 8 сентября в УМВД.

Вскоре ей действительно позвонил мужчина, который назвался сотрудником силовых структур. Он заявил, будто от имени пенсионерки кто-то проводит финансовые операции и на неё даже завели уголовное дело. Чтобы избежать наказания, женщине нужно было снять деньги и перевести их на безопасный счёт. Она так и сделала.

Потом с ней связался ещё один человек: он сказал, что предыдущие собеседники — мошенники, и теперь нужно задекларировать оставшиеся деньги. Пенсионерка сняла всё со счёта (часть средств принадлежала её супругу) и отдала наличные пришедшему к ней домой курьеру.

Только после этого женщина поняла, что её обманули, и обратилась в полицию. Сейчас по делу идёт расследование.

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