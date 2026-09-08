Калужанка отдала мошенникам более трёх миллионов рублей

Пенсионерка из Калуги поверила аферистам и потеряла крупные сбережения. Всё началось с сообщения в мессенджере — женщина подумала, что пишет её приятель. Тот предупредил, что с ней скоро свяжутся правоохранители, рассказали 8 сентября в УМВД.

Вскоре ей действительно позвонил мужчина, который назвался сотрудником силовых структур. Он заявил, будто от имени пенсионерки кто-то проводит финансовые операции и на неё даже завели уголовное дело. Чтобы избежать наказания, женщине нужно было снять деньги и перевести их на безопасный счёт. Она так и сделала.

Потом с ней связался ещё один человек: он сказал, что предыдущие собеседники — мошенники, и теперь нужно задекларировать оставшиеся деньги. Пенсионерка сняла всё со счёта (часть средств принадлежала её супругу) и отдала наличные пришедшему к ней домой курьеру.

Только после этого женщина поняла, что её обманули, и обратилась в полицию. Сейчас по делу идёт расследование.