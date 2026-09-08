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Криминал

В Юхновском районе поймали мужчину, который незаконно спилил берёзы

Дмитрий Ивьев
08.09, 10:48
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Местный житель без разрешения срубил две берёзы — общий объём древесины составил почти кубометр, сообщили 8 сентября в полиции.

Древесину он распилил, погрузил в свой УАЗ и увёз домой. Там её и нашли полицейские.

Ущерб лесному фонду оценили в 20 940 рублей. У мужчины изъяли бензопилу и автомобиль.

На него завели уголовное дело за незаконную вырубку леса — по закону нарушителю может грозить до двух лет лишения свободы. Сейчас идёт следствие.

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