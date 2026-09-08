Ревнивая калужанка задушила мужчину удлинителем

Убийство произошло в Мосальске 27 августа, сообщили во вторник, 8 сентября, в Управлении Следственного комитета.

По версии следствия, женщина была пьяна и поссорилась с сожителем. Она ревновала его к другой женщине.

- В ходе конфликта обвиняемая накинула на шею потерпевшего электрический удлинитель и задушила, - заявили в СК.

Сейчас ведется следствие. Жительнице Калужской области грозит до 15 лет колонии.