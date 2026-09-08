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Новость дня Криминал

Ревнивая калужанка задушила мужчину удлинителем

Дмитрий Ивьев
08.09, 09:11
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Убийство произошло в Мосальске 27 августа, сообщили во вторник, 8 сентября, в Управлении Следственного комитета.

По версии следствия, женщина была пьяна и поссорилась с сожителем. Она ревновала его к другой женщине.

- В ходе конфликта обвиняемая накинула на шею потерпевшего электрический удлинитель и задушила, - заявили в СК.

Сейчас ведется следствие. Жительнице Калужской области грозит до 15 лет колонии.

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