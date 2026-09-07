В Калуге мужчина избил посетителя магазина металлической палкой
В одном из калужских магазинов произошёл конфликт: двое незнакомых мужчин повздорили. По данным полиции, потерпевший был пьян и вёл себя агрессивно по отношению к людям в очереди. Один из посетителей сделал ему замечание — началась перепалка.
После ссоры мужчина вышел из магазина, нашёл металлическую палку, вернулся и несколько раз ударил агрессивного оппонента по руке, а потом ушёл.
Пострадавшего пришлось везти к врачам — экспертиза показала, что ему причинён вред средней тяжести.
Полицейские разыскали подозреваемого — им оказался 38-летний местный житель. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
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