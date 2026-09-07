В Калуге мужчина избил посетителя магазина металлической палкой

В одном из калужских магазинов произошёл конфликт: двое незнакомых мужчин повздорили. По данным полиции, потерпевший был пьян и вёл себя агрессивно по отношению к людям в очереди. Один из посетителей сделал ему замечание — началась перепалка.

После ссоры мужчина вышел из магазина, нашёл металлическую палку, вернулся и несколько раз ударил агрессивного оппонента по руке, а потом ушёл.

Пострадавшего пришлось везти к врачам — экспертиза показала, что ему причинён вред средней тяжести.

Полицейские разыскали подозреваемого — им оказался 38-летний местный житель. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.