В Людиново украли деньги на охране больницы
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили 7 сентября в Управлении Следственного комитета по Калужской областии.
- Подозреваемая с января по июнь текущего года, нарушая условия договора, привлекала к охране больницы лиц, не имеющих удостоверения частного охранника и не трудоустроенных в штате предприятия, - пояснили в СК. - Её целью было снижение расходов на оплату квалифицированных сотрудников.
Похищено около миллиона рублей.
Сейчас ведется следствие.
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