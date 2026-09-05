Жителя Жуковского района отправили в колонию за попытку убийства знакомого
В селе Совхоз «Победа» Жуковского округа произошёл конфликт, который едва не закончился трагедией.
В ноябре 2025 года двое знакомых выпивали в комнате общежития, а потом поссорились. Хозяин комнаты набросился на гостя с ножом и нанёс ему ранения в грудь и живот. Решив, что пострадавший не выживет, мужчина ушёл.
К счастью, потерпевшему вовремя оказали медицинскую помощь — врачи смогли его спасти.
Суд признал нападавшего виновным и приговорил к 6 с половиной годам лишения свободы — отбывать срок он будет в колонии строгого режима.
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