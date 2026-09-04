В Калуге задержали мужчину, напавшего на девушку на Правом берегу
В пятницу, 4 сентября, стало известно о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве.
Сам инцидент произошел утром 1 сентября на улице Георгия Амелина.
По версии следствия, 49-летний мужчина напал на 23-летнюю девушку. Это заметили прохожие, которые остановили нападавшего.
С мужчиной проводятся необходимые следственные действия, заявили в Управлении Следственного комитета по Калужской области.
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