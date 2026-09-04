В Калуге задержали мужчину, напавшего на девушку на Правом берегу

В пятницу, 4 сентября, стало известно о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве.

Сам инцидент произошел утром 1 сентября на улице Георгия Амелина.

По версии следствия, 49-летний мужчина напал на 23-летнюю девушку. Это заметили прохожие, которые остановили нападавшего.

С мужчиной проводятся необходимые следственные действия, заявили в Управлении Следственного комитета по Калужской области.