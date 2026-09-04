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Криминал

Осуждённому, который до смерти избил посетителя кафе, отказали в досрочном освобождении

Дмитрий Ивьев
04.09, 12:28
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Суд не стал выпускать на свободу 37-летнего мужчину, осуждённого за жестокое преступление, рассказали 4 сентября в прокуратуре Калужской области.

Это случилось в 2011 году в московском кафе на Каширском шоссе. В ходе драки мужчина ударил посетителя бейсбольной битой по голове. Пострадавшего увезли в больницу, но спасти не смогли — он умер от травмы.

В 2019 году суд приговорил нападавшего к 8 годам и 6 месяцам колонии строгого режима. Отбыв часть срока, мужчина попросил освободить его досрочно, но получил отказ.

Прокурор выступил против: по данным колонии, осуждённый неоднократно нарушал порядок, а администрация характеризует его отрицательно. Суд согласился с доводами прокуратуры и отклонил ходатайство.

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