В Бабынинском районе мужчина попался на пьяной езде

Прокуратура передала в суд дело против 44-летнего местного жителя.

Его обвиняют в том, что он сел за руль пьяным — причём это уже не первый такой случай: раньше мужчина уже был судим за похожее нарушение.

Инцидент произошёл в мае в посёлке Воротынск. Водитель ехал на машине «Лада Приора», которая принадлежит его супруге. Когда его остановили автоинспекторы, мужчина отказался проходить медосвидетельствование.

На автомобиль наложили арест. Теперь дело рассмотрит суд. Подозреваемому грозит до трёх лет лишения свободы и запрет на управление транспортом — до шести лет.