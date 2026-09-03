В Калужской области раскрыли убийство, совершенное в 2013 году

Следователи СК по Калужской области установили преступников, убивших жителя Обнинска в июне 2013 года.

Тело 53-летнего мужчины нашли на территории СНТ «Берёзка» в Обнинске. На месте преступления обнаружили след крови, по которому удалось выделить ДНК неизвестного человека. Но тогда найти преступника не получилось — дело приостановили.

Однако следователи и оперативники продолжали работать. И при очередной проверке по базам выяснилось, что ДНК принадлежит 44-летнему ранее судимому жителю Брянской области. Мужчина признался и назвал сообщника — 47-летнего жителя Малоярославецкого района, который тоже дал показания.

По данным следствия, в ночь на 20 июня 2013 года оба в масках пришли на дачу к жертве из-за давнего конфликта. Они избили мужчину и нанесли ему 12 ножевых ранений, от которых он скончался на месте. Чтобы скрыть следы, нападавшие подожгли дом, а затем сожгли свою одежду.

Обоих задержали и взяли под стражу. По местам их проживания прошли обыски. Следователи продолжают собирать доказательства и выяснять все детали преступления.