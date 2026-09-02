Калужанин пойдёт под суд за повторную езду в пьяном виде

51‑летний житель Калуги снова попался на вождении в нетрезвом состоянии — теперь ему грозит уголовная ответственность.

В июле мужчину остановили на дороге Бабынино — Воротынск — поворот Росва. Он ехал на машине Kia Sportage, которая принадлежит его сожительнице. Водитель отказался проходить медосвидетельствование.

При этом раньше его уже штрафовали за езду пьяным. Теперь дело передали в суд, а на автомобиль наложили арест.

Мужчине может грозить до двух лет колонии и запрет на вождение сроком до трёх лет.