Калужанин пойдёт под суд за повторную езду в пьяном виде
51‑летний житель Калуги снова попался на вождении в нетрезвом состоянии — теперь ему грозит уголовная ответственность.
В июле мужчину остановили на дороге Бабынино — Воротынск — поворот Росва. Он ехал на машине Kia Sportage, которая принадлежит его сожительнице. Водитель отказался проходить медосвидетельствование.
При этом раньше его уже штрафовали за езду пьяным. Теперь дело передали в суд, а на автомобиль наложили арест.
Мужчине может грозить до двух лет колонии и запрет на вождение сроком до трёх лет.
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