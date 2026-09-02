В Думиничском районе работнице маркетплейса вернут зарплату и выплатят компенсации

64‑летняя жительница Думиничского района полгода работала оператором в пункте выдачи заказов маркетплейса — при этом трудовой договор с ней так и не заключили. Работодатель часто задерживал зарплату, а за последние три месяца вообще ничего не заплатил, после чего женщину уволили.

Женщина обратилась в прокуратуру, и там встали на её сторону. В суде доказали, что трудовые отношения всё‑таки были, и обязали работодателя выплатить долг по зарплате — 80 тысяч рублей. Кроме того, женщине полагается компенсация за задержку выплат — больше 15 тысяч рублей — и 30 тысяч рублей за моральный вред.

Решение суда пока не вступило в силу.