В Калуге задержали 16-летнего подростка за обслуживание сим-боксов для мошенников

Следственный комитет возбудил уголовное дело против 16‑летнего жителя Мурманской области. Его обвиняют в незаконном обслуживании сим‑боксов в составе организованной группы.

По данным следствия, в 2026 году подросток захотел быстро заработать и откликнулся на предложение незнакомца в интернете. Так он стал частью преступной группы, которая обманывала россиян по телефону.

Кураторы руководили им через мессенджер. Подросток устанавливал сим‑боксы по адресам в Калужской и Московской областях и следил, чтобы они работали без перебоев. Эта техника позволяет подменять номера и прогонять через них звонки, СМС и интернет‑трафик. Кроме того, юноша установил камеры наблюдения, чтобы кураторы могли удалённо следить за оборудованием. За работу он получал по 100 долларов в сутки.

Задержанный признал вину. По требованию следствия суд отправил его под стражу. Деятельность группы пресекли сотрудники ФСБ и полиции Калужской области.

Следователи продолжают выяснять, кто ещё входил в группу и совершала ли она другие преступления.