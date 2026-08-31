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Криминал

Курьер арестован по делу о хищении 4 миллионов рублей в Дзержинском округе

Дмитрий Ивьев
31.08, 15:32
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Суд отправил под стражу курьера, которого обвиняют в крупном мошенничестве, сообщили 31 августа в прокуратуре Калужской области.

По версии следствия, в августе 2026 года аферист позвонил семейной паре и, выдав себя за сотрудника ФСБ, запугал супругов: заявил, что их деньги якобы связаны с преступлением и подлежат проверке, а иначе супругов привлекут к уголовной ответственности. Под этим предлогом он убедил пару снять со счёта больше 4 миллионов рублей. Деньги супруги передали курьеру в оговорённом месте — и получили от него расписку.

Полицейские задержали курьера, но денег у него уже не оказалось: он успел передать их неизвестным людям, и сейчас их еще не нашли.

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