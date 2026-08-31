Житель Малоярославецкого округа попался на незаконном хранении патронов

В суд передали дело против 47‑летнего мужчины из Малоярославецкого округа. Его обвиняют в незаконном хранении боеприпасов, рассказали 31 августа в прокуратуре.

По данным следствия, с января 2024 года по ноябрь 2025 года мужчина нашёл 37 патронов калибра 5,6 мм и хранил их у себя в хозяйственной постройке, хотя знал, что так делать нельзя.

Теперь дело будет рассматривать Малоярославецкий районный суд. За это преступление мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы и штраф.