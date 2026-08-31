Обнинск
+22...+23 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал Житель Малоярославецкого округа попался на незаконном хранении патронов
Криминал

Житель Малоярославецкого округа попался на незаконном хранении патронов

Дмитрий Ивьев
31.08, 11:21
0 243
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В суд передали дело против 47‑летнего мужчины из Малоярославецкого округа. Его обвиняют в незаконном хранении боеприпасов, рассказали 31 августа в прокуратуре.

По данным следствия, с января 2024 года по ноябрь 2025 года мужчина нашёл 37 патронов калибра 5,6 мм и хранил их у себя в хозяйственной постройке, хотя знал, что так делать нельзя.

Теперь дело будет рассматривать Малоярославецкий районный суд. За это преступление мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы и штраф.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IndrMnVnK3pWVGF2VWJiaXczV3lDVHc9PSIsInZhbHVlIjoiSkMrb1BGSjhuSlpqbXQwdmJ2Z2E0UUUvOTJmcmZkQXlkdmJ0M1hWbnE1ZWtSanUrdlpaekhUTEs2dkVOVUgxcWNkNEdBczd0eDZlQVJ3SDhsRGtza1h6aWxnVWMyTGgyZUZ1V0NvNFM1eWlQMzdYYlJVWnArYWg3cmYxcHowRnByYUZQOG5UV2QrdkNNV1A5cG85OWFHM0JtRmRkSlM1R3l4MGIxcmlKQlkvY0xJMzlIbXlUMXFVSmNEOER5N3Era0lKNjJqd1drbTl1cnhKYWRNcW9reVk0K3EzSnJrOTE1OUtXUGZQSXQzY3YwY0JlWXMzeDlTVCszQXBxdWg3cjlYNHVBWmdJVTFHUEI4cjJFRExLNjZ1SnVSRVQxdlMySTF3V29nemgxMmNaMGZwWkpZUE9uVHdaenFFUVVaakFKQVhNLzVyd1lScEUvVU80R3JOdWNMeU9EN3lDeUlQdHhwM2RZcU5BY3lZSUxQYWM5elI0c2J0cWJhRzF3OW1vajJEQUFwVlU3YndmZTV3bE0zODRhNGRXKy9NaE1vWmFabW9KOThvR1lxTlZzaERLZjFjNW14Q1BNbTFra2RvdyIsIm1hYyI6IjlmZTBhYWVhMWU2MjM0YTJiZGFhMWY0ODVhMGIwMWUxNGE0NmRiZTY0YjM5MTJjZTgwMmE2MTY3OGMwYTgwN2IiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InY2d05RajhYcGNRT0UzZGtjdUVZSlE9PSIsInZhbHVlIjoieGg4OE5JVURhVEx1QjdUazZFZmp5QUY5YXorNjNmNW9ONXBRTjE2bHV0d0JxaGhaYzBrTXBtMHovQVRyOWdpM0hPUnRndEZuSjJjU3F2Wll2YlM1YlhzSmdJMXV2SENQSVkvRExXMVdmZUhvT2RzZTRvV1U0ZUxKMVNhMGovSlVtV2EzNmphdjFZYTBzWnUxamdSVnQvTklyTloxUHg0S2xyWnVINmM0WVVsbThidW8wTm9wcFRpSENPQUZhNDEvNTlza21RTk1KcXRaSkV5WVFvaVJTUUFkNEdoQTZwRWxtYVQxM1NLRXN3dStCUWpic00wVzJQeVBzQTNXbVM0Z0FoODJIeFdnNjNZT2ZjUEFtZUdkeWg0Q2pWQ0RxMkdGMkRmcE0waXJkYmI5Rk93Zk45K0NaZnVlL2k4ZFdMQ2NQOUR4NWtIZW9VR0hqRGtlUm9JMUJKRjZsQkZ5all5SkN6cVpVeWgremtQeEl4Tm5qUFpRTUNTMHA5NHo0TTc1MEhXQlQrRFp0dWpqMlErQ1FqTEQrYmtlZFZVSlZvOVB2bWVtaWp0NnV4cjRzbjJlbGd6UWRZR21XSzlyME5FSTkxZXhiWXIvTytqQjdibktkV2FzTFJXWmlFSkg2OEdrM3VyQnZaZ2NTQmxzY3FKSTdVd1FmZEhMS3hoVUtKWEJQVFY4cytsdGF6UFR4Vk1LSDNrOVRhZ2hlMUEvMENBcXZkRXFzM3dQcC9OclM2VHRGckF4ZDJnTkdyQWhOalB1TVpIQTZHWklWeUt6aFRhc2lHMUo1YkJCa2krbjlYVGJHMS95dFduc1c0cWhxK2V3SGFycVRqL3lrbms5Q0huSCIsIm1hYyI6IjA4ZDVlODc0Y2FlOWZhODc4MTk5NzQzMzdkNWZlYmI3ZmU2MTg2Y2RmZDk4N2FiYmMyZjAyZDUxYjhmYTczZTkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+