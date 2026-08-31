В Калуге мужчина с ножом напал на знакомого

Инцидент произошел на улице Окская ветка, сообщили в понедельник, 31 августа, в Следственном комитете.

По версии следствия, 25-летний калужанин выбежал из дома и без видимых причин нанес удары ножом в живот и грудь своему 46-летнему знакомому.

Врачам удалось спасти пострадавшего, хотя травмы у него тяжелые.

- Согласно заключению комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы, 25-летний нападавший в силу психического расстройства не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, - заявили в СК. - По ходатайству следствия он помещен в психиатрическую больницу закрытого типа.

В суде решится вопрос, применять ли в отношении молодого мужчины принудительное лечение.