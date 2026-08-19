Жителя Малоярославца оставили в колонии за смертельное избиение

Суд не стал менять приговор мужчине из Малоярославца — он останется в колонии строгого режима на 10 лет. Такое наказание ему и его сообщнику назначили за жестокое избиение, которое привело к смерти человека, рассказали 19 августа в прокуратуре.

В апреле 2025 года двое мужчин, будучи пьяными, ночью напали на прохожего на одной из улиц города. Поводом стал отказ угостить их сигаретой. Они нанесли потерпевшему не меньше 30 ударов руками и ногами, в основном по голове. Прохожий получил тяжёлую черепно‑мозговую травму и умер.

Один из нападавших не признал вину: он утверждал, что не хотел причинять серьёзный вред и действовал без хулиганских намерений. Но прокурор в апелляционном суде опроверг эти доводы — он настаивал, что преступление было совершено именно из хулиганских побуждений, а приговор справедлив.

В итоге суд согласился с позицией прокурора, жалобу отклонил, а приговор оставил в силе.