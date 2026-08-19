19‑летний мошенник получил три года колонии за обман пенсионерки из Козельского района
Суд вынес приговор 19‑летнему парню из Татарстана, который вместе с сообщниками обманул 72‑летнюю жительницу Козельского района.
В марте нынешнего года мошенники убедили женщину, что ей нужно передать им 1 миллион 300 тысяч рублей — якобы для декларирования.
Полицейские задержали молодого человека, когда проводили розыск. Во время расследования выяснилось, что он действовал в составе преступной группы. Ущерб пенсионерке возместили полностью.
Суд признал парня виновным в крупном мошенничестве и отправил на 3 года в колонию общего режима. Телефоны, которые он использовал для обмана, конфисковали в пользу государства.
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