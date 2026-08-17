17‑летняя девушка пойдёт под суд за участие в телефонном мошенничестве
В Калужской области перед судом предстанет 17‑летняя девушка — её обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
По данным следствия, в апреле жительница Ивановской области через Telegram вступила в группу телефонных мошенников. Ей предложили стать курьером: забирать деньги у обманутых людей и передавать их другим участникам схемы за вознаграждение.
20 апреля мошенники разыграли перед пожилой парой из посёлка Воротынск целую историю: заявили, будто кто‑то пытается перевести их деньги на поддержку иностранных вооружённых формирований и по этому поводу уже возбуждено уголовное дело. Под влиянием злоумышленников супруги отдали курьеру больше 5 миллионов рублей. Девушка отвезла деньги в Москву и передала соучастнику, а себе за эту работу получила 30 тысяч рублей.
Сейчас дело передано в суд.
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