За кражу туалета у калужанина забрали машину за три миллиона рублей
Автомобиля JAC лишится 53-летний житель Калужской области, рассказали 14 августа в прокуратуре.
В конце января он похитил туалетную кабину «Люкс» стоимостью 16 тысяч рублей, которая принадлежала администрации Дзержинского муниципального округа.
Для вывоза туалета вор использовал свой автомобиль.
Теперь суд признал машину средством преступления. Её передадут в собственность государства.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь