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Новость дня Криминал

За кражу туалета у калужанина забрали машину за три миллиона рублей

Дмитрий Ивьев
14.08, 14:25
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Автомобиля JAC лишится 53-летний житель Калужской области, рассказали 14 августа в прокуратуре.

В конце января он похитил туалетную кабину «Люкс» стоимостью 16 тысяч рублей, которая принадлежала администрации Дзержинского муниципального округа.

Для вывоза туалета вор использовал свой автомобиль.

Теперь суд признал машину средством преступления. Её передадут в собственность государства.

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