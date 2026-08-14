Москвич пойдёт под суд за езду в пьяном виде в Калужской области

В Юхновском округе будут судить 42‑летнего жителя Москвы. Мужчина повторно сел за руль нетрезвым, рассказали 14 августа в прокуратуре.

Инцидент случился в июне 2026 года на трассе А130. Автомобилиста остановили инспекторы ГАИ. Они предложили ему пройти медосвидетельствование, но мужчина отказался. Ранее его уже наказывали за такой же отказ.

На машину нарушителя — Toyota Corolla Rumion стоимостью 1,3 млн рублей — наложили арест: её могут конфисковать.

Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы.