Обнинск
+14...+15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калужской области женщина убила возлюбленного овощечисткой
Новость дня Криминал

В Калужской области женщина убила возлюбленного овощечисткой

Дмитрий Ивьев
14.08, 11:28
1 1881
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Преступление произошло в Жуковском районе, сообщили в пятницу, 14 августа, в Управлении Следственного комитета по региону.

37-летняя женщина заключена под стражу.

- В ходе ссоры она нанесла сожителю удар в живот овощечисткой, - пояснили в СК. - Впоследствии потерпевший обратился в больницу, но, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался от полученных повреждений.

Женщине грозит до 15 лет колонии.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
19 оценили
16%
21%
37%
11%
11%
5%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IktGNGtNLzIxbTlqR0lWN2pjcEwzWHc9PSIsInZhbHVlIjoiT3loYU5yQSsxdUNpSWU4dnovaXhobVArSmlkU3UyVms2ZTJvVjlrOVRDOFZSa0gyTFpqeEhYVUREQmVXMzIrZW8vOG12d1NXRHIvakFwRlB4L2xJbTFDQjgvbm1hbTNHNUcwS1g0bDNlYktpOTV2dmtkNENHWWl4dllpVTFwZEQ5bi9rYzU5Q0g1dnFzbkdTZll5T0Y3UUEzWkxvNGo3QTlXb1pWWUt0VmZpMGxoYTJtRENOd2cvL1hMQVh6STV6VEh3NC9ZY0hEWjB1dDlSTExRTzBDN3Z3Z250ZzBBbHIzOGZHYjh1Um9vLzJIby8wekV5ckpGVU1uMjlBQkxhSWJ1ZjRuL1lmVEtNSlpNUUJGZS9yNmpONm01ZDRMSE5CdURGdjlUdTlTN3hSTmZvWDJoV3AwWW03SCt1QS9ub1lzY2RUelZwRWt3Z2pVNjdsL05NeEU3L2l6NUMxWTlZUGp6QVV1SXRERk4yQkN1cEhVNTh3c2JYMGtYY0loWGNaS0M1TmE3eTVEbGNVd2M0MEJKN2p4SDFmU0pzWXI2czA3MmY1VWxGOVdPditmMnFBNGNaN1k1cXdQQVh4NXVhUiIsIm1hYyI6ImFkZmNiY2U1ZGM2ZDNkNzRhN2MxZjJjMjliYjYwMmI2MjY0OTgzZTM1YTc4ZDk3YjU5MjRmMTJmMjA2NjE1MWIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjFURHFEeC9Wc3pCVDBPUytGV21BL2c9PSIsInZhbHVlIjoiK3duNjhtQWd6NFhxUlJEbFM3K2tIWXdzanRyamRiZ3Joc0d5a3NGSVZTR2FZdnBhU2c2VWdWMm03VlpZaStBc01XYWdzNzdSOCtZUGlCRExKS01Ma0RPUHFIS1NrQTlhdk03aERDNnRBVUVDMDVMbng4UjgxY3VkMStHV0NvTTBQVUd6S20rVG83N21kZ2lNVFNpcGRlZUg1SXdZdDZyOHdzdmNITkUySURVTHJTM1NmNzAyTlQyTzlYRDZaVkVCeXZYZHYzYStsZUlaY2VET25mNWRJYXlGeXVJSW5qSTRpVzcySkh5L2krOGRqQTB1NmhWREVROHJYM09kdlg3VXlPV1l0RzhYZ1VnWTVnMGN2MnFxMnNyUzM1T3lvMXJjditieUxXWUFUVDRjOWJYalVJUDVkSmRmcUNkamFoMjlzZkdFeS9kNVNtSnhjS1RvQWorZ0VPaGNYektSeUtWZUVlUThYejhmTnYyb1dQQ1U5TldGdE9vR2owcjNvdTdHWTV4S0FFN3F2ZHErYWEyeTdrdnA1Rkh6U3Zza0N3NlZTWWMraW4vUDkwbFVpMWFVRzdxRmdReFp0bnhQZmYvcnhVY1dMakhRMkExKzN5RlZUclR0YW94T256c1k0ZmV2RUJLNDJsU0pDSWNCQjkwWjVvS1liVDBQeTNsN0ZjcXdQSW1qMm9DUTlvUnlOZ1NoajhGUEVaOG12U3NFajlUa0prWHJUcGZOeENoaS9vU21tNEJ1eEVFK3JwRUo3VGdtV1gvR1NiUXd0Z2FRT29uNTFFVDNpY1JtUDBKTFFDTHBxS3RSVTc0RWM1M243YVVWYzZndVlhZjI0SHRWM0JlVSIsIm1hYyI6ImUxMzlkZTI1ZjZjM2E5OTQxMDQ3ZjRmN2M1MzM0NDRlMzhjZjI4NGFhYzk3Yzg2OWE2ZDJhNzBmZDUwNmU0MmQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+