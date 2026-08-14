В Калужской области женщина убила возлюбленного овощечисткой

Преступление произошло в Жуковском районе, сообщили в пятницу, 14 августа, в Управлении Следственного комитета по региону.

37-летняя женщина заключена под стражу.

- В ходе ссоры она нанесла сожителю удар в живот овощечисткой, - пояснили в СК. - Впоследствии потерпевший обратился в больницу, но, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался от полученных повреждений.

Женщине грозит до 15 лет колонии.