В Калуге мужчину обвиняют в краже из-за чужого кошелька
Полицейские поймали мужчину, который обманом забрал кошелёк у пожилой женщины.
Всё случилось возле одного из медучреждений. Пенсионерка нашла на пешеходном переходе чужой бумажник и хотела отдать его владельцу. Тут к ней подошёл мужчина и заявил, что это его кошелёк. Женщина поверила и отдала находку.
Как выяснили полицейские, 49‑летний местный житель забрал чужой кошелек, вытащил оттуда деньги, а сам бумажник выбросил в кусты.
Сейчас на подозреваемого завели уголовное дело о краже.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь