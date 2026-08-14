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Криминал

В Калуге мужчину обвиняют в краже из-за чужого кошелька

Дмитрий Ивьев
14.08, 10:05
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Полицейские поймали мужчину, который обманом забрал кошелёк у пожилой женщины.

Всё случилось возле одного из медучреждений. Пенсионерка нашла на пешеходном переходе чужой бумажник и хотела отдать его владельцу. Тут к ней подошёл мужчина и заявил, что это его кошелёк. Женщина поверила и отдала находку.

Как выяснили полицейские, 49‑летний местный житель забрал чужой кошелек, вытащил оттуда деньги, а сам бумажник выбросил в кусты.

Сейчас на подозреваемого завели уголовное дело о краже.

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