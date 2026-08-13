В Людиново две девушки украли деньги из забытого кошелька

Полицейские задержали двух девушек - 19 и 14 лет - по подозрению в краже денег, рассказали 13 августа в УМВД.

44‑летняя местная жительница пришла в полицию и рассказала. что у неё пропали 44 тысячи рублей. Деньги исчезли из кошелька, который она забыла в магазине.

Полицейские выяснили, что кошелёк нашли две девушки. Они убедились, что рядом никого нет, и забрали оттуда деньги.

Сейчас потерпевшей вернули кошелёк и часть денег - 31 тысячу рублей. Против девушек завели уголовное дело о краже, они находятся под подпиской о невыезде.