В Людиново две девушки украли деньги из забытого кошелька
Полицейские задержали двух девушек - 19 и 14 лет - по подозрению в краже денег, рассказали 13 августа в УМВД.
44‑летняя местная жительница пришла в полицию и рассказала. что у неё пропали 44 тысячи рублей. Деньги исчезли из кошелька, который она забыла в магазине.
Полицейские выяснили, что кошелёк нашли две девушки. Они убедились, что рядом никого нет, и забрали оттуда деньги.
Сейчас потерпевшей вернули кошелёк и часть денег - 31 тысячу рублей. Против девушек завели уголовное дело о краже, они находятся под подпиской о невыезде.
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