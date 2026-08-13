В Калуге гендиректор предприятия спрятала от налоговой 4 миллиона рублей
О возбуждении уголовного дела в четверг, 13 августа, сообщили в Управлении Следственного комитета по Калужской области.
В 2024 году коммерческая организация не уплачивала налоги. Из-за этого ФНС заблокировала счета компании.
А гендиректор, чтобы не платить налоги, вела расчеты, минуя расчетные счета компании.
- Преступная деятельность пресечена УФНС и УМВД региона, - заявили в Следственном комитете.
Женщина признала вину и уже вернула все деньги.
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