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Криминал

У калужанки арестовали Renault Sandero после отказа от медосвидетельствования

Прокуратура Калуги направила в суд уголовное дело против 37-летней местной жительницы.
Сергей ПЕТРОВ
05.08, 12:43
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Женщину обвинили в управлении автомобилем в состоянии опьянения. Нарушение зафиксировали в мае этого года.

Автомобилистку остановили сотрудники ГАИ в Калуге. Она находилась за рулём Renault Sandero. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения женщина отказалась. Ранее её уже привлекали за аналогичное правонарушение.

Суд арестовал автомобиль Renault Sandero, принадлежащий обвиняемой.

Санкция статьи за совершение данного преступления предусматривает наказание до двух лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на срок до трёх лет.

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