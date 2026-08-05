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Криминал

Калужанин обманул пенсионерку на 11 тысяч рублей

Прокуратура Кировского района направила в суд дело 18-летнего калужанина.
Сергей ПЕТРОВ
05.08, 11:11
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Его обвиняют по статье о мошенничестве.

- По версии следствия, в феврале 2025 года обвиняемый разместил в сети «Интернет» не соответствующее действительности объявление о продаже березовых дров. Введенная в заблуждение 70-летняя жительница Кировского муниципального округа через банковское приложение перечислила на указанный им банковский счет денежные средства в сумме 11 тыс. рублей, – сообщили в региональной прокуратуре.

После перевода денег дрова женщина так и не получила. В отношении калужанина возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Дело направлено в суд.

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