Жительница Дзержинского района купила фальшивый диплом для трудоустройства
Её обвиняют в использовании поддельного документа. Об этом 5 августа сообщили в региональном ведомстве.
- По данным следствия, фигурантка, не имея высшего медицинского образования, на протяжении длительного времени осуществляла трудовую деятельность в одном из лечебных учреждений города. Установлено, что злоумышленница незаконно приобрела у неустановленного лица подложный диплом о завершении обучения в образовательной организации с присвоением ей соответствующей квалификации, - сообщили в УМВД по Калужской области.
Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 327 УК РФ – использование заведомо подложного официального документа. Теперь материалы направлены в суд.
Женщине грозит до одного года лишения свободы.
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