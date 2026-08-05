Жительница Дзержинского района купила фальшивый диплом для трудоустройства

Прокуратура Дзержинского района утвердила обвинительное заключение по делу 66-летней местной жительницы.

Её обвиняют в использовании поддельного документа. Об этом 5 августа сообщили в региональном ведомстве.

- По данным следствия, фигурантка, не имея высшего медицинского образования, на протяжении длительного времени осуществляла трудовую деятельность в одном из лечебных учреждений города. Установлено, что злоумышленница незаконно приобрела у неустановленного лица подложный диплом о завершении обучения в образовательной организации с присвоением ей соответствующей квалификации, - сообщили в УМВД по Калужской области.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 327 УК РФ – использование заведомо подложного официального документа. Теперь материалы направлены в суд.

Женщине грозит до одного года лишения свободы.