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Криминал

Жительница Козельского района фиктивно прописала четырёх иностранцев

Прокуратура Козельского района утвердила обвинительный акт по делу 50-летней местной жительницы.
Сергей ПЕТРОВ
04.08, 15:56
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Женщину обвиняют в фиктивной постановке на учёт иностранных граждан. Об этом 4 августа сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, с сентября 2025 года по май 2026 года женщина прописала в своей квартире четырёх иностранцев. При этом никто из них в её жилье никогда не жил и даже не появлялся. Она действовала из корыстных побуждений – за фиктивную регистрацию брала деньги.

Уголовное дело направлено в Козельский районный суд. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы по статье 322.3 УК РФ.

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