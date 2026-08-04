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Криминал

В Калужской области осудят курьера, обманувшего старика на 400 тысяч рублей

В Перемышльском районе перед судом предстанет 19-летний житель Адыгеи.
Сергей ПЕТРОВ
04.08, 10:37
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Его обвиняют в мошенничестве, совершённом в составе организованной группы. Об этом 4 августа сообщили в региональной прокуратуре.

Преступление произошло в январе 2026 года. Пенсионеру из села Калужская опытная сельскохозяйственная станция позвонили мошенники. Они представились полицейскими и убедили старика, что его деньги нужно срочно задекларировать.

Молодой человек приехал к пенсионеру и забрал у него 400 тысяч рублей. Он действовал по заданию организаторов. Следствие также установило, что он участвовал в похожих преступлениях в Саратовской области.

Сейчас организаторов ищут – их дело выделили в отдельное производство. А курьеру грозит до 10 лет колонии.

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