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Криминал

Спустя 20 лет полиция задержала калужанина за убийство на почве ревности

Сотрудники уголовного розыска УМВД по Калужской области задержали 64-летнего жителя Калуги.
Сергей ПЕТРОВ
03.08, 09:49
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Фото: Пресс-служба УМВД России по Калужской области.
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Мужчину подозревают в избиении знакомого, от которого тот скончался более 20 лет назад. Информацию опубликовали в ведомстве 3 августа.

Тело 54-летнего калужанина с множественными травмами нашли в подъезде дома на улице Пушкина в апреле 2006 года. Тогда следователи возбудили дело, но личность убийцы установить не удалось. Дело оставалось нераскрытым два десятилетия.

Прорыв произошёл благодаря современным дактилоскопическим базам. Эксперты-криминалисты нашли совпадение отпечатков пальцев на месте преступления с данными местной жительницы. В ходе допроса женщина указала на своего знакомого – именно он оказался убийцей.

Как выяснилось, во время распития алкоголя между мужчинами вспыхнула ссора из-за ревности. Подозреваемый, которому тогда было 44 года, избил хозяина квартиры сначала дома, а затем на лестничной площадке, после чего столкнул его вниз. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Теперь задержанный передан в следственные органы. Уголовное дело, которое считалось «висяком» два десятилетия, придет к завершению.

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