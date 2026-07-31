В Калуге пенсионерка, обманутая мошенниками, вернула деньги через суд
В пятницу, 31 июля, прокуратура города Калуги сообщила о взыскании денег с дропперов в пользу обманутой пенсионерки.
По данным ведомства, мошенники убедили пожилую женщину перевести деньги на банковский счёт
— Аферисты под видом «безопасного счёта» уговорили её перевести крупную сумму - 391 тысячу рублей. Возбуждено уголовное дело. В ходе расследования полиция вышла на владельцев счетов, куда ушли деньги. Оказалось, что они за вознаграждение дали мошенникам доступ к своим банковским картам, - пояснили в прокуратуре.
Прокуратура подала иски к владельцам банковских счетов. Суд встал на сторону пенсионерки и обязал их вернуть деньги. Теперь прокуратура следит, чтобы решение исполнили.
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