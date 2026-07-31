В Калуге при закупке реагентов украли 8 миллионов рублей

В пятницу, 31 июля, прокуратура Калуги сообщила о взятии на контроль расследования уголовного дела о мошенничестве при поставке противогололёдных смесей для городских дорог.

По версии следствия, с 2024 по 2026 год муниципальное учреждение заключало контракты с коммерческой компанией на поставку реагентов для зимней уборки Калуги. Однако в документах были завышены реальные объёмы отгрузки. В итоге городской бюджет потерял восемь миллионов рублей.

Схему вскрыли сотрудники регионального УФСБ.

Возбуждено уголовное дело. Прокуратура взяла расследование на контроль.