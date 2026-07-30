В Калуге поймали мужчину, укравшего ноутбук знакомого

В полицию Калуги обратился 47-летний мужчина. Он рассказал, что из его дома пропал ноутбук стоимостью 25 тысяч рублей. Оперативники быстро вышли на след подозреваемого. Об этом в четверг, 30 июля, сообщили в полиции.

По данным ведомства, вором оказался ранее судимый 48-летний калужанин.

— Мужчина приехал в гости к приятелю. Хозяина дома не оказалось, а дверь была не заперта. Гость этим воспользовался, зашёл внутрь, забрал ноутбук и ушёл, - пояснили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело. Суд заключил мужчину под стражу. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.