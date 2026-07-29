Московскую микрокредитную организацию оштрафовали за нарушения в Калужской области
Они пожаловались на одну и ту же микрокредитную организацию из Москвы, в которой брали займы. Люди рассказали, что компания нарушала их права при взыскании долгов.
Сотрудники управления приняли обращения и проверили доводы заявителей. В ходе проверки выяснилось, что кредитор действительно нарушил законодательство, регулирующее взаимодействие с гражданами при возврате просроченной задолженности.
Судебные приставы дважды привлекли организацию к административной ответственности по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ. Общая сумма штрафов составила 100 тысяч рублей.
Микрокредитная компания оплатила оба штрафа оперативно, чтобы избежать дальнейших проблем.
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