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Криминал

Московскую микрокредитную организацию оштрафовали за нарушения в Калужской области

В отделение правового обеспечения УФССП по Калужской области обратились жители Тарусы и Обнинска.
Ольга Володина
29.07, 13:21
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Фото: УФССП Калужской области.
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Они пожаловались на одну и ту же микрокредитную организацию из Москвы, в которой брали займы. Люди рассказали, что компания нарушала их права при взыскании долгов.

Сотрудники управления приняли обращения и проверили доводы заявителей. В ходе проверки выяснилось, что кредитор действительно нарушил законодательство, регулирующее взаимодействие с гражданами при возврате просроченной задолженности.

Судебные приставы дважды привлекли организацию к административной ответственности по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ. Общая сумма штрафов составила 100 тысяч рублей.

Микрокредитная компания оплатила оба штрафа оперативно, чтобы избежать дальнейших проблем.

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