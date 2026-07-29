Осуждённый из колонии в Калужской области получил 4,5 года за взятку

В Дзержинском районе вынесли приговор 43-летнему жителю Калуги, который отбывал наказание в колонии-поселении.

Фото: Прокуратура Калужской области

Мужчину признали виновным в даче взятки должностному лицу в значительном размере. Об этом 29 июля сообщили в прокуратуре области.

В августе 2025 года осуждённый, который уже имел за плечами шесть судимостей, за пьяную езду и мошенничество, решил подкупить начальника колонии. Он хотел, чтобы его организованно доставили в медицинское учреждение. За это мужчина пообещал передать офицеру 25 тысяч рублей сразу и ещё 5 тысяч позже.

Начальник учреждения сообщил о предложении руководству. После этого передача взятки проходила под контролем сотрудников правоохранительных органов. Деньги были переданы, но уже в рамках оперативного эксперимента.

Суд назначил виновному окончательное наказание – 4 года 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, мужчина обязан выплатить штраф в размере 198 тысяч рублей. Переданные 25 тысяч рублей конфискованы в доход государства.