Обнинск
+13...+14 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал Осуждённый из колонии в Калужской области получил 4,5 года за взятку
Криминал

Осуждённый из колонии в Калужской области получил 4,5 года за взятку

В Дзержинском районе вынесли приговор 43-летнему жителю Калуги, который отбывал наказание в колонии-поселении.
Ольга Володина
29.07, 09:28
0 402
Фото: Прокуратура Калужской области
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Мужчину признали виновным в даче взятки должностному лицу в значительном размере. Об этом 29 июля сообщили в прокуратуре области.

В августе 2025 года осуждённый, который уже имел за плечами шесть судимостей, за пьяную езду и мошенничество, решил подкупить начальника колонии. Он хотел, чтобы его организованно доставили в медицинское учреждение. За это мужчина пообещал передать офицеру 25 тысяч рублей сразу и ещё 5 тысяч позже.

Начальник учреждения сообщил о предложении руководству. После этого передача взятки проходила под контролем сотрудников правоохранительных органов. Деньги были переданы, но уже в рамках оперативного эксперимента.

Суд назначил виновному окончательное наказание – 4 года 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, мужчина обязан выплатить штраф в размере 198 тысяч рублей. Переданные 25 тысяч рублей конфискованы в доход государства.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
взятка
Лента настроения
2 оценили
50%
0%
50%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlFNTWJIM3ZTdUdNVnh3MHF1MS9qWUE9PSIsInZhbHVlIjoialJOQ1p0ZWdZeHBLNWJDYlRsOTBtSDRtOWJwN3hVR3dhU2hTTFFpRkhVRmh1ZlFXLy9UT1loTmJHbFlCZjVDMWVwNkJDMldrZGhLNHppMnF5NEsxZHYrWEh5SmNBN1lncy8rZVBaL2Zna3JjakYrVzVuenZoTkw3Q2svRXdKS2lYK0FVQUgrMFc5TGwxTFBTUXpEM2xOKzZtcjF5VE55d0UrQjNVcG9GQTJuSlRTUTdUQmtiS1RUVzlCN1A0ZHZLSGpYbzJaWDJYVUl2K3MrL0o2dC9xK3ZhQVlXU3BhQWI3RXRMRWtqVlhKcjBMVXZOVGNXbmZtRWtxeUFTam1ZYmxobDNmcndzMTcxQS83SmlzT1B4MkxBOWFCU20xRWlTbEc5Z241TWdJZEdpTUoxWU5meWJWbW11S2tWNkx4Smdnd0U0dFZBdnlneU9MRk9HZGFXWjl3MlJtaEprOTFzR1Yybnh6Y1pVQ0tuaTdoTHF2Wk5IbUxqSENXWUFSbVpsbCs0cG1oeVFtekN6Um05NHl6aWJxZHhYUzlxT3FqN20yRzdvSEVuODZQS3ZadndQSnBNMHB5MnF4c01PMXZPRCIsIm1hYyI6IjZkNTc1MjQ4YTEwOWNiYWQ5MjRjYTMwZGE1YjU2NTUwNmNhZGYwYTdiZTU0YzdjOGJhMjA1ZmQxZjdiNTViMmYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImtXMjgzUG5iOUhnbG1TczFFWTVqZmc9PSIsInZhbHVlIjoiNlg2M0MvY1BLNUY5NndhUFZhTU44dmtsMGtZNzFYYXdOeFJyUEJkSFFwaWJVamh4Z21LVnNTRUoxQkQxbDVCTE02ZklKTWRpakdHRUd6SStHcTIvRnBlaXh6Wnc0NXM3ZlNrNnpzdU1KTXhURHBaNkZVSnh1UkwvQ0toSldFUGt5RUVaK1RhbERpV1JUbG1HNGJuYXg2Sjg4ZENXV1JpaVZPVnZsQ2I1ZFBUbGswNllHam1NQ1ovOHBHaHIwcnpQRktCUXE4NkJmOHdKRTFXN1U0QUFzTmduZHJydFJIcDduaDZObUQ2VTVWMFgwYnNrVldCNnZwNkp3RjV3SmFpZVJTYWZGcnVQbHJFNGhnMWZlMVROR0xyVzRJNU1CNkhnZGlseDlJajZMUHEybjlzcnFTMllCSjU5dGVIbzJsMmlDdkY0KzBDRlpEczQyQXBQTEVwQkxIMWdDRFZrWkRGNXQxWUNNbWVYbnhUbHdNOWtFWDlKWG5VOHRhU2ZhWWJ0YkFPclFvZmRQQmVHRHlvTVJjNEIxeTBaZEVVYVlaendhSFFacTVPemRaYkdlanlyMGs5UFpDb20xaWZoUFc3NWlkNkNua3FtL3Mrd3U2SWNHYktUQk4zK3dSVWVKUWgxclYvcU9ibGhnNnRhbFF2RTJscWRWbFRhK0FXZ1UxQlZTTU9BRmplQTNoTkVVNndKSXE5cE9xeGw0WVZ0WDFIWGFMbFkrd1Q3YW5nQ085OGsxZUNDTHNjMk1PSVRKa1ZLb0RObUgzaFR3SjRBb3VhOFVoN1pVdW5BQ3JGNnVudmhTRGltdTMvbUxwWGl5V3c1cDZ3STk5Qk1SRHErNk5iNiIsIm1hYyI6IjE2OTdjMTg3NWMxMzUyNmM2OTQyNTM4MjE5YzczMWQzOGFhMTAzZGQ3OTBmYjA3OTg0ZWNiMzdhODQ4ZTUyZTUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+