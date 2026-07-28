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Криминал

В Малоярославце директора организации будут судить за обман при ремонте крыши

Евгения Родионова
28.07, 13:00
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Во вторник, 28 июля, прокуратура Думиничского района сообщила о передаче в суд дела против 44-летнего жителя Малоярославца.

По данным ведомства, его обвиняют в мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения.

— В конце 2022 года он руководил коммерческой фирмой, которая заключила муниципальный контракт на ремонт крыши многоквартирного дома в посёлке Думиничи. Часть работ, которые были прописаны в договоре, подрядчик не сделал, однако деньги за них получил. Ущерб бюджету составил 265 тысяч рублей, - пояснили в прокуратуре.

Теперь дело передано в суд. Если вину докажут, директору грозит до шести лет колонии.

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