Жительницу Калужской области подозревают в фиктивной прописке иностранцев

Участковые уполномоченные ОМВД России по Дзержинскому району обнаружили, что местная жительница 1973 года рождения фиктивно регистрировала иностранцев в своём доме.

Об этом 28 июля сообщили в региональном УМВД.

По версии следствия, с ноября 2024 по май 2026 года женщина оформила регистрацию 15 иностранным гражданам по адресу своего жилья. При этом никто из них в этом доме никогда не жил и даже не появлялся.

Дознаватели возбудили уголовное дело по статье 322.3 УК РФ. На данный момент в действиях подозреваемой насчитывается 9 эпизодов. Следствие проверяет, были ли другие случаи фиктивной регистрации.

В отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Полицейские продолжают устанавливать дополнительные эпизоды, чтобы дать полную правовую оценку её действиям.