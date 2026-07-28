Обнинск
+26...+27 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал Жителя Калужской области подозревают в госизмене и сотрудничестве с ВСУ
Новость дня Криминал

Жителя Калужской области подозревают в госизмене и сотрудничестве с ВСУ

Евгения Родионова
28.07, 09:33
0 934
Пресс-служба УФСБ России по Калужской области
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Сотрудники УФСБ по Калужской области пресекли действия местного жителя, который, по версии следствия, начал сотрудничать с представителями иностранного государства. Об этом во вторник, 28 июля, сообщила пресс-служба УФСБ России по Калужской области.

Как выяснили оперативники, мужчина сам вышел на связь через запрещённое приложение, предложил передать украинским формированиям беспилотники и пообещал содействие в подготовке терактов в регионе.

После этого силовики возбудили уголовное дело. Мужчину подозревают в государственной измене, а также в приготовлении к участию в деятельности террористической организации.

Расследование уголовного дела продолжается.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
9 оценили
0%
11%
22%
0%
22%
44%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik05elh0SzdZNEtVNXUzUkp3VzkzYWc9PSIsInZhbHVlIjoiTGdlTVBxbjZ2c3lHTHQ0eENWV090eEVaWms1djVybEVKYmlXMzJxR0ZscGZQNWtzM3NKTkNjZnA3Ti9LVTgwSWlRbGpYMks0OXpRQkFSZXg3V0ppV2k2aUkxMFV1TW1qSlNXdGhqQTVudTFFOC9RcUo4UmVzL3JCUEl4QTVvZXlVY3dJazNYa1dDUkQveVVKdDJVc2UxVktjZnYyYk9UVjRYOVZFUFhlSlR2ZXd3YWFBT0luYzE0S0hhdm5mVFNVbmlOa0hrMk5CNm9WSVpPSVZEKy9SZjBCZjU1ZzF2WUJ3azVGSDZYTU9nREh0Nk9BNDNOVjI4MjgxbjkyNklSbWpYY3JZZEplWlQ5K0s4MVMzN3ZrcnhzZjloVklmMTJuSzVRSWxJNGRlaXpBaHl3VXVQYWNSdFl2Y2RFVXJpK3ZJU0lvQ2hEYWhBNFV5TW1kT0pKZ0VXNWdzNWpyYVRUd0J6S3lmN3pqU3ZHY3lPL3ZXZitzeFQzbEg3ckM2Z2M0YlVRZzlqVWxuOE1DQ0Fod1ZyUlkvTmhKaHdyck45eFNpUEVrTVczVGt0SFo4cW1RZGZoZWg2S0Z1VkwyME1DTiIsIm1hYyI6Ijc3N2QyZjRmOTIyYzE3ZDkzNzRkYTFhNjZkNTIwYzc3NTdiMDVjOGEwNzY1YjU3NWE4ZWNjMzZhZmRhNjBmZjgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkpTYk9pMzhJNk1WVnlBTHlUNFFGN1E9PSIsInZhbHVlIjoiRituTGhZbnJKMm9iMzh4UEV5MGF1emNkL0hsMnZ2dW1UQ3FvdktvcmJERlFNOStPZHlaRjlYY0ZOSVFBNkUzSXl5cytkYlJxT2cvMnpreTRZZWc5SEtYWFlCTjM2V1JNMkZUK1QyWHczUDZIRWkyNnhmUW1qWnNqVVJkcUZ6end4VE4zYXk1YUJFRUVXM05MOG1jYVdrU1p0cEE0STdjb1JkTHRZZFA2YWpzY2tEZWIyS3NiQitFdWFnUGV4blY3S09BZjJWbzJkVEhuK213bHdTY2JJM1dZbUwwa2pSbW9iSmxzWW4rMi80Q1B3SGxLeVEwTWQrS2hZUDlKVXVNZ3BwT2lXM1RTNTVJN0t2UE1CNExSTmJycmFzZ2t0TGNsb0FsaFBOTmROYXJESGM5RUZwVXpsSUFKSTJhTXduWkl3eWFlODhLUGxzdFM2UFRhR0NwTi83dE9WcnRVVEhsYlJxK3N4dzBQelZMd28xZFZVcWV5Y3RQT001TUhKdUFkdmtsMnZhcFE4Q0QvalE1WWdvbFEyMXFrSFBhVXlFMlNzWHdJb2ludExycVUrbXpDMUVpMk04S1VDa01lSmV1YktEUFA4MElOdEZYeGtKOU1NSE5UTDF1OFdDMk1TSXBQSFFhQmxqZzlHY3R6cCs0T3FsRU5YZ2F3THBsUWpZcDZGUWV6MitkVWRQaHM1MENYZHRabC9oTml5WGdENmNLVmIreVFnRENGUlkrTDlRRThoRCtTa3JlT0MwV3RiSFNwck1yNlZoVitycHZpVkZmazdwU3g4NmwvbENJdTlBKzhVQkxlZ3Y4QWNPOFF2TWNXajcydGVDd2NXUm5LWTRQQyIsIm1hYyI6IjhiNzYwMmQ5ZjVjOTBhMDA0ZjM2OTg2NDExODg4NjEwMWZmYjU1ZDI5YjY0NDg2NmEyMGQ5MDk0YTYxMzFiNmUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+