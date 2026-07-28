Жителя Калужской области подозревают в госизмене и сотрудничестве с ВСУ

Пресс-служба УФСБ России по Калужской области

Сотрудники УФСБ по Калужской области пресекли действия местного жителя, который, по версии следствия, начал сотрудничать с представителями иностранного государства. Об этом во вторник, 28 июля, сообщила пресс-служба УФСБ России по Калужской области.

Как выяснили оперативники, мужчина сам вышел на связь через запрещённое приложение, предложил передать украинским формированиям беспилотники и пообещал содействие в подготовке терактов в регионе.

После этого силовики возбудили уголовное дело. Мужчину подозревают в государственной измене, а также в приготовлении к участию в деятельности террористической организации.

Расследование уголовного дела продолжается.