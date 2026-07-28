Жителя Калужской области подозревают в госизмене и сотрудничестве с ВСУ
Сотрудники УФСБ по Калужской области пресекли действия местного жителя, который, по версии следствия, начал сотрудничать с представителями иностранного государства. Об этом во вторник, 28 июля, сообщила пресс-служба УФСБ России по Калужской области.
Как выяснили оперативники, мужчина сам вышел на связь через запрещённое приложение, предложил передать украинским формированиям беспилотники и пообещал содействие в подготовке терактов в регионе.
После этого силовики возбудили уголовное дело. Мужчину подозревают в государственной измене, а также в приготовлении к участию в деятельности террористической организации.
Расследование уголовного дела продолжается.
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